Rosa Perrotta sarà al Grande Fratello Vip?

Negli ultimi giorni non si parla d’altro che del Grande Fratello Vip: tra molte conferme e qualche adirata smentita, i casting sono terminati e protagonisti della seconda edizione dello show sono stati scelti.

L’ufficialità si avrà solo quando li vedremo sfilare sul tappeto rosso e varcare la soglia della casa dove i più fortunati rimarranno oltre due mesi, ma alcuni nomi sono già certi.

Molta confusione si ha invece sulla partecipazione di Rosa Perrotta: l’amatissima protagonista di Uomini e Donne sarà stata scelta per entrare nella casa più spiata d’Italia?

La napoletana naturalmente non ha rilasciato dichiarazioni al riguardo, ma nelle scorse ore ha messo ‘mi piace’ ad un commento di un fan che si complimentava con lei per la decisione di mettersi in gioco al GF VIP; questo gesto a molti è sembrato la risposta definitiva a chi ancora metteva in dubbio la sua presenza nel programma condotto da Ilary Blasi.

Qualora la presenza di Rosa Perrotta nel cast del Grande Fratello VIP dovesse essere confermata, vorrebbe dire che ben tre protagonisti del recente passato di Uomini e Donne entreranno nella casa più spiata d’Italia: come ha annunciato il settimanale Chi pochi giorni fa, tra i personaggi famosi che varcheranno l’ormai celebre porta rossa di Cinecittà, ci saranno anche Giulia De Lellis e Luca Onestini.

In attesa di conoscere il suo futuro professionale, la bella modella è in vacanza in Grecia e condivide numerosi scatti della sua vacanza, tra coccole con il fidanzato Pietro e buon cibo. L’aspirante attrice ha anche condiviso un ironico scatto in cui mangia un dolce e ha scritto: “Dovrei perdere peso, ma a me non piace perdere”.

Proprio per questo scatto però è stata presa di mira dai follower con critiche molto dure, da cui Rosa si è vista costretta a difendersi: in particolare, la Perrotta ha risposto ad una ragazza che la accusava di ipocrisia, in quanto ha un fisico perfetto ma dice di essere grassa.

“Di sentirmi dire da te o dagli altri che sono magra e perfetta me ne sbatto altamente, fidati. Sei oltremodo presuntuosa a pensare che il tuo giudizio o quello degli altri mi possano lusingare o affossare. Eh no, signora “ridicolaggine”, questi mezzucci li lasciamo a chi ne ha bisogno, a chi ha bisogno dell’approvazione degli altri. A me, fortunatamente, basta la mia. E che tu venga a fare la maestrina saccente sotto le mie foto, rende più ridicola te di me”, ha precisato.

E a chi l’ha accusata di essere molto ingrassata: “Non sono perfetta, ho preso dei kili dalla fine del trono, quindi rispetto al mio normopeso sono ingrassata. Non mi ritengo grassa, mai detto. E a chi mi fa sempre notare durante le dirette che sono ingrassata, rispondo si, è vero” .