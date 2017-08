Domenica In, alla conduzione ci saranno Claudio Lippi e Cristina Parodi?

L’estate purtroppo è ormai agli sgoccioli e tanti devono già ritornare al solito tran tran quotidiano: tra una manciata di giorni anche in televisione potremo finalmente dire addio alle noiose repliche e riaccogliere i nuovi programmi che ci faranno compagnia dall’autunno fino alla primavera.

Se già la prossima settimana inizieranno le riprese di programmi amatissimi come Uomini e Donne, si sprecano le indiscrezioni anche sui nuovi programmi che allieteranno le nostre domeniche.

Se a Mediaset siamo certi di rivedere Barbara D’Urso, in Rai ci sono ancora dei dubbi: chi saranno i protagonisti di Domenica In?

Il celebre blog di Roberto D’agostino, Dagospia, svela che la giornalista Cristina Parodi – già conduttrice de “La Vita in Diretta” – non sarà sola alla conduzione del programma, perché al suo fianco ci sarà un volto già noto e molto amato dal pubblico televisivo: Claudio Lippi.

Che la giornalista avesse preso il posto di Pippo Baudo era già cosa nota, dato che l’annuncio era stato dato dal direttore del primo canale, Andrea Fabiano, in occasione della presentazione dei nuovi palinsesti Rai, ma finora non c’erano notizie su un suo eventuale compagno alla conduzione.

Lippi del resto non è “nuovo” nel ruolo: già in passato il conduttore aveva lavorato all’interno dello stesso format televisivo nel 2003 insieme a Maurizio Costanzo e Paola Perego. Sempre insieme a Costanzo per anni avevano condotto Buona Domenica su Canale 5,ottenendo sempre ottimi risultati.

Lippi ha veramente accettato? Eppure solo lo scorso maggio in una intervista a Tiscali non risparmiava un pesantissimo sfogo nei confronti della Rai.

“La Rai sta attraversando forse il peggior momento degli ultimi 50 anni. La politica fa dei danni pazzeschi e molte persone sono messe lì per appartenenza politica. Non c’è spazio per chi come me ha esperienza in molti ruoli. Lo spazio c’è per quelli che ci sono da sempre”, aveva detto Claudio.

“Ho portato dei progetti che ingenuamente pensavo sarebbero stati almeno valutati. E invece niente”, aveva ancora aggiunto.

In ogni caso, l’indiscrezione non è stata ancora confermata dal diretto interessato, mentre sembra che Cristina sia già al lavoro per mettere a punto la nuova edizione di Domenica In.