Samantha De Grenet ricoverata rassicura i fan su Instagram

…ne avrò per un bel po'… Lesione al cercine e per non farmi mancare nulla cadendo qualche giorno fa ho sbattuto il ginocchio e ho stirato il collaterale…questo lo dico per tutti coloro che carinamente si sono preoccupati per me…Ma tranquilli…BARCOLLO MA NON MOLLO!😉 #barcollomanonmollo #samanthadegrenet #terapia #bepositive

A post shared by Samantha de Grenet (@samanthadegrenet) on Jul 21, 2017 at 4:07am PDT