Morto John Heard il papà di “Mamma ho perso l’aereo”

È morto all’età di settantadue anni, in una camera d’albergo in California, esattamente a Palo Lato, l’attore americano John Heard.

L’attore si era fatto conoscere al grande pubblico per aver interpretato Peter McCallister, padre del protagonista Kevin, nei due film di successo degli anni novanta: “Mamma, ho perso l’aereo” e il sequel di qualche anno dopo: “Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York”.

Oltre a queste due pellicole di grande successo anche nel nostro paese, John Heard ha recitato in diverse pellicole degli anni novanta, tra queste: “Fuori orario” di Scorsese, “Omicidio in diretta” di Brian De Palma, “Big”, “Risvegli” e tanti altri. Sul piccolo schermo ha partecipato ad alcune stagioni di varie serie televisive, come i “Soprano”, “CSI: Miami”, “Prison Break” e altre.

A trovare il corpo senza vita dell’uomo sarebbe stata una donna delle pulizie che ha allertato i soccorsi che giunti sul posto si sono resi conto che non c’era nulla da fare.

Al momento non si conoscono le cause della morte e la polizia ha aperto un’inchiesta per fare chiarezza su questo decesso. Secondo alcune fonti l’attore era in California per sottoporsi tra qualche giorno ad un intervento alla schiena ed era in hotel in attesa del ricovero al Stanford Medical Center.

L’attore lascia tre figli, il primo nato dalla sua relazione con l’attrice Melissa Leo e altri due figli nati dal suo secondo matrimonio con Sharon.