Iniziamo subito col dire che non vogliamo affatto generalizzare: sappiamo che molte donne amano dare e ricevere piacere, fare l’amore col proprio partner senza remore e senza inibizioni.

Ma è indubbio che molti rapporti, dopo qualche tempo, soprattutto se alla base non c’è un sentimento così forte a cui aggrapparsi, entrano in crisi per la mancanza di intimità: in soldoni molte donne si rifiutano di fare sesso, o quantomeno non con la stessa frequenza con cui i propri partner desidererebbero.

Ma cosa spinge una donna ad accampare l’inflazionata scusa del mal di testa o scuse simili?

In primis, quello che conta è proprio il rapporto alla base: se la donna non vive una vita sentimentale soddisfacente, difficilmente vorrà darsi completamente a letto. “Bisogna che chiediate al vostro partner di farvi capire cosa prova – ha detto Krauss Whitbourne, psicologa – Potrebbe tirar fuori qualcosa di poco conto, come qualche vostra abitudine che le dà fastidio, così come potrebbe farvi partecipe di un problema di maggiore rilievo che riguarda il rispetto reciproco o la comunicazione fra voi due”.

Sentirsi coppia è quindi fondamentale per avere poi relazioni sessuali ottimali: non solo a letto, bisogna concentratevi quotidianamente sul contatto fisico e su manifestazioni d’affetto. Nella maggior parte dei casi avere fretta è un errore. Le donne avvertono il tentativo dell’uomo di andare subito al sodo. Accettano una volta e poi un’altra ancora, ma poi arrivano al punto di dire “no grazie” quasi inconsciamente. Ecco perché non vanno mai trascurate le dovute attenzioni tra baci e preliminari.

Sesso, ecco perché la donna spesso lo rifiuta

Una vita sempre frenetica e stressante non aiuta: la sera la donna si ritrova esausta, e il sesso non rientra tra le priorità. Elizabeth McGrath, sessuologa, ha affermato che le donne hanno bisogno di sentirsi cariche ed energiche per essere più invogliate ad avere un rapporto intimo.

Un ripensamento dell’organizzazione delle giornate andrebbe dunque messo in conto per salvare le prestazioni a letto.

Se l’attività sessuale è sempre uguale, si rischia di cadere nella routine che può far spegnere la scintilla tra la coppia. Cambiare l’atmosfera può essere un punto a favore per il ritrovo della voglia e della sintonia: applicando questi utili suggerimenti, sicuramente il rapporto di coppia potrà migliore in maniera nettamente positiva.

Ma potrebbe dipendere anche da qualcosa di più prettamente fisico: molte donne si rifiutano di fare sesso perché avvertono dolore durante il rapporto.

Come ultima raccomandazione, forse non tutti sanno che ci sono alcuni cibi che è meglio evitare prima di dedicarsi al sesso.

Partiamo dalla liquirizia, che alza la pressione e favorisce il calo del desiderio sessuale, poi c’è la carne rossa, che fa diminuire i livelli di testosterone, l’ormone maschile per eccellenza. I broccoli risultano pesanti da digerire, mentre i fagioli sono da evitare perché creano gas nell’intestino che è meglio non rilasciare sotto le coperte! Infine anche l’alcol non è amico del sesso: a piccole dosi rende più attivi, ma se assunto in grande quantità rischia di rovinare il tutto.