Soleil Sorge, già naufragata la storia con Luca Onestini?

A fronte di qualche coppia che, conosciutasi negli studi di Uomini e Donne, è poi rimasta insieme e ha messo su famiglia, nella realtà la maggior parte dei giovani andati in televisione per cercare il vero amore si sono poi ritrovati single.

In alcuni casi è stata colpa delle incompatibilità caratteriali che non erano emerse nel corso della superficiale conoscenza dinanzi alle telecamere, in altri casi i giovani, più che l’amore, cercavano visibilità e un’occasione per trovare un proprio posto nel dorato e ambito mondo dello spettacolo.

Nell’ultima edizione, tra le coppie più chiacchierate, c’è senza dubbio quella formata da Soleil Sorge e Luca Onestini: da settimane si parla di crisi tra i due, ma al momento non vi è certezza della loro situazione sentimentale.

A meno di due mesi dalla scelta dell’ex tronista, numerosi “indizi social” negli ultimi giorni, fanno presagire la fine della loro breve relazione. I due, infatti, non appaiono più insieme da una decina di giorni e alcune dichiarazioni su Instagram Stories non lasciano spazio a molti dubbi.

Luca ha pubblicato una foto che riporta una citazione di Dostoevskij: “Chi pretende dall’altro tutto e rifiuta ogni dovere, non troverà mai la felicità”. Soleil, invece, sulle sue Stories, ha scritto il seguente messaggio: “Dai a lei le migliori parole che tu puoi. Ma dai a lei anche le azioni che faranno sembrare modeste le tue parole”.

C’è chi assicura che la coppia avrebbe optato per una ‘pausa di riflessioni’. Al momento nessuno dei due giovani ha smentito l’ipotesi rilanciata nelle ultime ore dal portale ‘Il Vicolo delle News’.

Intanto la Sorge, sempre molto attiva sui social, ci ha tenuto a rispondere anche a delle accuse di alcuni utenti, che l’hanno accusata di essere una nullafacente.

La Sorge, stanca delle accuse a suo dire infondate, ha deciso di intervenire e ha fatto sapere su Instagram ad una sua haters: “Ho 3 lavori diversi, studio per la laurea e seguo un corso di yoga, sono in pieno trasloco, e nel tempo ‘libero’ aiuto nella gestione di un’impresa di famiglia, oltre al lancio di altri miei progetti in corso. Inoltre, sto organizzando il mio compleanno. Purtroppo non passo la giornata a fotografare il cane e mio marito come vedo fare lei sul suo profilo. Quindi prima di venire a rilasciare le sue frustrazioni con battutine perfide e infondate, consiglio a lei di trovare qualcosa da fare durante il giorno”.

Per il momento però la Sorge ha scelto solo di rispondere agli attacchi e le polemiche contro di lei, e nulla ha fatto sapere sul suo fidanzamento.