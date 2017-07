Squadra Mobile 2 da settembre in onda su Canale 5

Da settembre 2017 tornerà su Canale 5 la seconda serie di Squadra Mobile, spin-off delle famosa serie Distretto di Polizia. Il protagonista è sempre Roberto Ardenzi impersonato da Giorgio Tirabassi. Il sottotitolo è Operazione Mafia Capitale e tratterà storie realmente accadute negli anni 2000.

La serie tv inizierà a settembre anche se le riprese sono finite già da un pezzo. Come detto prima saranno molte le novità in proposito sia per gli attori che faranno parte del cast sia per la trama molto avvincente.

Saranno puntate molto interessanti che faranno rimanere i telespettatori attaccati allo schermo. Inoltre c’è un’altra indagine che Ardenzi dovrà seguire: e sono le indagini per cercare di chiarire in caso Sabatini.

Ovviamente il cast sarà sempre eccellente: oltre a Giorgio Tirabassi troveremo Daniele Liotti che sarà Claudio Sabatini, Antonio Catania che sarà Sandro Bitale e Valeria Bello che interpreterà Isabella D’Amato. Le new entry saranno Miriam D’Almazia e Anna Ammirati.