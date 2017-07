Un medico in famiglia 11: il ritorno della serie tv?

Notizie infondate sulla cancellazione della fiction che invece probabilmente tornerà sulla reti Rai a breve: stiamo parlando di Un medico in famiglia 11. In effetti c’è stato molto scalpore su questa presunta cancellazione del programma spingendo i molti fan della serie a chiedere spiegazioni.

Non c’è una conferma al 100% ma le probabilità che l’undicesima serie si farà è molto elevata.

Una voce vicina a Publispei che sarebbe la società che si occupa della produzione di Un medico in famiglia ha dichiarato che la Rai ancora non sa se mandare in onda la nuova serie. Ma che cosa potrebbe accadere nella fiction Un medico in famiglia 11? Scopriamolo insieme.

Un medico in famiglia 11: nessuna anticipazione ancora al riguardo

Il protagonista, Lino Banfi, che interpreta Nonno Libero ha dichiarato che probabilmente la nuova stagione potrebbe iniziare verso gennaio o febbraio. Purtroppo non ci sono ancora anticipazioni sulle possibili dinamiche che potrebbero esserci nella nuova serie.

Comunque i fan di Un medico in famiglia possono quasi stare tranquilli perché molto probabilmente la decisione del direttore della Rai Fiction sarà positiva.