Temptation Island, Luca Onestini e Soleil saranno tra i partecipanti?

I fans sono in trepidante attesa: tra poco il palinsesto televisivo lascerà il posto a quello estivo e, nonostante per qualche mese non saranno trasmessi programmi amatissimi, allo stesso tempo arriveranno programmi altrettanto attesi come Temptation Island.

Temptation Island 2017andrà a prendere il posto di Uomini e Donne: il programma condotto con successo da Maria De Filippiche saluterà tra poche settimane il suo affezionato pubblico per la pausa estiva.

L’attesa è tantissima: non solo quella per la data della messa in onda della prima puntata, ma anche per il cast, che quest’anno potrebbe essere davvero scoppiettante.

Il conduttore come gli anni passati dovrebbe essere Filippo Bisciglia. Tentatori e coppie famose alloggeranno in due villaggi in Sardegna.

Inoltre come spesso succede, il cast potrebbe annoverare alcune coppie provenienti da Uomini e Donne.

La notizia non è ancora stata ufficializzata dalla produzione del programma, ma secondo le ultime anticipazioni tv sarà una delle coppie nate negli ultimi tempi a Uomini e Donne a rimettere in gioco i suoi sentimenti.

La coppia in questione è quella formata dal 24 enne bolognese Luna Onestini e dalla la 22 enne italo-americana Soleil Sorge.

Entrambi i due ragazzi ambiscano a far carriera nel mondo dello spettacolo, e dopo Uomini e Donne, che li ha fatti anche incontrare e innamorare, quale migliore vetrina di Temptation Island 2017 per loro?

Nel villaggio, tra le sei coppie, potrebbe arrivare anche Federica Lepanto, ex gieffina, che porterebbe con sé il fidanzato Gianfilippo Lavuri, un modello e attore che attirerebbe certo l’attenzione di molte tentatrici.

Ci sono possibilità di veder anche Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo.

Sembra che anche gli amatissimi Andrea Damante e Giulia De Lellis siano prontissimi a sbarcare per l’avventura che metterà alla prova il loro amore: la coppia ha appena festeggiato un anno d’amore e i due ragazzi sembrano più uniti che mai.

Tra i tentatori, invece, dovrebbe esserci un’altra vecchia conoscenza di Uomini e Donne, Andrea Melchiorre, ex corteggiatore della tronista Valentina Dallari; i due uscirono insieme dal programma di Maria De Filippi, ma si lasciarono poco dopo.