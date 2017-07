Tina Cipollari, crisi con Kikò?

By Redazione

Si affaccia una piccola (o più grande) crisi all’orizzonte, tra Tina Cipollari e Kikò Nalli? Secondo alcune indiscrezioni raccolte in rete sembrerebbe proprio di si.

Si parla addirittura di capolinea tra Tina e Kikò, tanto che la protagonista di Uomini e Donne avrebbe ammesso “Voglio una pausa di riflessione”, queste le parole riportate sul settimanale “Nuovo” dove l’opinionista, seguita da tantissimi fan, si sarebbe “aperta” a confidenze un po’ più personali.

Secondo quanto riportato anche dal magazine LadyBlitz, Tina Cipollari avrebbe rivelato: “Direi che ho quattro figli, visto che mio marito è il più bambino di tutti: quell’uomo non è mai cresciuto. Come padre è fantastico: mi dà una grande mano. Come marito invece è proprio una tragedia”.

Dunque Tina avrebbe deciso di confermare la sua “pausa di riflessione”, un rapporto che va avanti da più di dieci anni, naturalmente la notizia ha fatto il giro del web e i fan si chiedono se le dichiarazioni sono di facciata per nascondere un rapporto già alla frutta, oppure si tratta semplicemente di un momento di “stanca” del rapporto, una piccola crisi che tutte le coppie affrontano e che però potrà essere facilmente superata.