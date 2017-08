Tina Cipollari non è in crisi col marito Kiko

Mai come in questa estate, sono tante le coppie vip che sono state additate dal gossip come in crisi: sovviene subito alla mente quella formata da Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, che alla fine hanno dovuto ufficializzare la maretta tra loro, e quella formata da Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, che invece continuano imperterriti a non rilasciare dichiarazioni, ma hanno messo addirittura l’oceano tra loro.

Ma negli ultimi mesi si è parlato molto anche di una presunta crisi tra Tina Cipollati e il marito Kiko Nalli.

Ad onor del vero, ad alimentare le voci sono stati gli stessi diretti interessati, che in diverse interviste e lettere aperte sui principali settimanali, si sono lanciati accuse e ultimatum reciproci, eppure sono ancora una volto loro ad intervenire per chiarire che nessuna crisi c’è tra di loro.

I due, sposati 12 anni fa, sono in vacanza insieme con tutta la famiglia e sembrerebbero più affiatati che mai. Parola della Cipollari che ha voluto chiarire tutto a “Novella 2000”, smentendo e troncando ogni voce malevola.

“Siamo felicemente in vacanza tutti insieme, va tutto benissimo -ha dichiarato Tina a Giovanni Ciacci- Siamo una famiglia unita e non capisco perché qualcuno voglia dividerci. La pausa era riferita al mio lavoro, per me è stato un anno magico, pieno di impegni e successi. Siccome anche il prossimo sarà pieno di impegni volevo riposare. La pausa però non era da mio marito”.

Tina, professionalmente, è pronta ad una nuova stagione televisiva: ritornerà in tv con l’immancabile appuntamento con Uomini e Donne, mentre non rivestirà più le vesti di giurata a Selfie, in quanto la trasmissione per ora risulta cancellata.

Nel frattempo però la bionda opinionista di UeD si sta godendo gli ultimi giorni d’estate prima del ritorno su Canale5: le serviranno tantissime forze soprattutto in vista del ritorno del trono over.

Ritornata single da poco, Gemma Galgani, acerrima nemica della Vamp, molto probabilmente ritornerà in studio e Tina non si lascerà scappare nessuna occasione per smascherare i suoi comportamenti poco trasparenti.