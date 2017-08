Miley Cyrus, tornano a circolare sue foto senza veli

Era da diverso tempo che non parlavamo di Miley Cyrus: la star aveva dichiarato qualche mese fa di “aver messo la testa a posto”, rinunciando agli eccessi a cui aveva abituato fan e pubblico, ed effettivamente per diverse settimane ha tenuto una condotta a dir poco diligente, almeno per i suoi canoni.

In queste ore però la cantante statunitense torna ad attirare l’attenzione, dopo aver posato per il fotografo David LaChapelle in occasione dell’uscita del suo libro, Lost + Found, che celebra i 30 anni di carriera.

Miley Cyrus apparirà in copertina sempre più bionda e con le sembianze di una farfalla dal makeup anni ’80, all’interno di una cella incorniciata da fiori rosa shocking. Tutto ciò completamente nuda ma con dei glitter nelle zone strategiche.

Purtroppo, per la star, questa non è l’unica foto in cui appare nuda: degli hacker hanno infatti violato la privacy dei suoi device elettronici e sarebbero riusciti a rubare due sue foto compromettenti.

Le foto compromettenti rubate dal telefono della cantante sarebbero finite online sul sito Celeb Jihad, totalmente illegale. Le due foto in questione ritrarrebbero la cantante che fa la pipì per strada e la seconda sarebbe di Miley nuda a letto, abbracciata ad una ragazza.

Intanto ci sono novità anche sulla vita privata: secondo gli ultimi rumors il matrimonio tra Miley Cyrus e Liam Hemsworth si farà, ma non a breve, perché i due stanno facendo una pausa dai preparativi.

Nello specifico, diverse fonti parlano di un forte stress che ha portato la coppia a rallentare: i loro impegni lavorativi, infatti, sono numerosi e organizzare in tali condizioni e in tempi brevi un matrimonio non è impresa facile.

Di sicuro domani rivedremo la star in “azione”: dopo l’uscita del suo ultimo singolo Malibu, la Cyrus si esibirà sul palco degli Mtv Video Music Awards per presentare il suo nuovo singolo Younger Now, che precede l’uscita dell’omonimo album prevista per il 29 Settembre.