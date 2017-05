By Federica Franco

Trono over Uomini e Donne Marco non è innamorato di Gemma

Ormai siamo agli sgoccioli: Uomini e Donne sta giungendo al termine e bisogna dire che va in vacanza con un’esterna molto drammatica per la dama Gemma.

Infatti Marco durante l’ultima esterna con Gemma ha dichiarato con estrema sicurezza che lui non è innamorato di lei. Inutile dire che la Galgani è rimasta spiazzata da questa cosa ed è scoppiata in un pianto disperato.

Tina prende la palla al balzo e difende a spada tratta Marco affermando che in realtà lui non si è mai sbilanciato e non ha mai detto di amare Gemma. Dal canto suo, Marco cerca di tranquillizzare Gemma dicendole che comunque sta bene con lei e che vuole vivere momenti belli senza alcuna pretesa.

Astrid cerca di far capire alla donna che inciampa sempre nei soliti errori ovvero nella ricerca dell’uomo ideale con l’aggiunta di non riuscire mai a costruire nulla di serio.

Dopo aver discusso i due sembrano aver essersi riavvicinati e ballano insieme. La puntata poi prosegue con i momenti più belli che hanno sancito anche l’inizio di alcuni rapporti tra cui Paola e Leoluca, Antonio Jorio e Annamaria Pancallo e Giovanni e Onorina.