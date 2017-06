Un posto al sole trame tv dal 19 al 23 giugno 2017

By Federica Franco

Un posto al sole è una soap made in Italy che va in onda da molto tempo ma che riesce ancora ad emozionare i telespettatori. Ecco a voi le trame settimanali che vanno dal 19 al 23 giugno 2017.

Marina non nasconde il turbamento per la separazione da Matteo. Ferri, nel vederla così, si arrabbia. Niko e Ugo ottengono la scarcerazione di Denis. Michele e Silvia discutono in quanto i social debbano influire sul loro lavoro di scrittura. Uscito dal carcere, Denis incontra una persona che lo stava aspettando.

Roberto, dopo aver sorpreso Marina e Matteo insieme vuole sapere tutta la verità su di loro. Claudio è sempre più intrigato dalla complicità con Serena. Denis medita se fuggire o meno con i documenti falsi che gli ha procurato la criminalità in cambio del silenzio. Franco comunica ad Angela una novità sul suo lavoro.

Serena sta per conoscere la madre di Claudio, mentre il ragazzo fatica a reprimere i suoi sentimenti. Franco comincia il nuovo lavoro come garagista. Nel frattempo Denis vive un momento di grande sconforto.

Marina continua a soffrire per Matteo. Claudio trova il coraggio di dichiarare i suoi sentimenti a Serena, ma lei reagisce con grande disagio.