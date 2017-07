Una vita anticipazioni dal 24 al 28 luglio 2017

By Federica Franco

Una vita anticipazioni settimanali dal 24 al 28 luglio 2017.

Felipe si prepara per un incontro con le persone che hanno denunciato Ramon, ma sospetta che dietro a tutto ci sta Clemente Heredia. Humildad decide di provocare Mauro dandogli l’autorizzazione a frequentare altre donne.

Servante organizza una cena romantica per Paciencia: Pablo e Leonor accompagnano Liberto in giro per i locali alla moda della città. Teresa e Cayetana partecipano all’inaugurazione della scuola Carlata de la Serna.

Cayetana conosce il duca di Somoza. Felipe e l’avvocato Revilla si scontrano sulle loro perizie grafologiche. Inoltre il legale ha un testimone che afferma di aver visto Ramon firmare il contratto. Leonor incoraggia Pablo a perseguire il suo sogno di diventare un fantino, usando il denaro di famiglia, ma Pablo è reticente.

Servante esce con Paciencia. Ramon è determinato a difendersi in tribunale ma l’avvocato Revilla ha un asso nella manica e Felipe gli consiglia di patteggiare. Rosina scopre che lo sconosciuto che l’ha corteggiata a una festa in casa sua è Liberto.