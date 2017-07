Temptation Island, Ruben e Francesca sono tornati insieme?

By Angela Sorrentino

La scorsa puntata di Temptation Island ha fatto felici i fans, che hanno inondato i social con milioni di commenti: alla resa dei conti tra Francesca Baroni e Ruben Invernizzi, il ragazzo ha finalmente tirato fuori il suo carattere e ha messo fine alla sua storia d’amore, durata due anni e mezzo, con una donna che non solo non lo rispettava abbastanza, ma che lo trattava peggio di uno zerbino.

Con una decisione acclamata con cori da stadio, Ruben aveva detto a Francesca che non avrebbe trovato mai più un “pollo” capace di sopportarla, supportarla e amarla come aveva fatto lui e, anche quando lei lo aveva praticamente supplicato di tornare assieme, era rimasto fermo sulla sua posizione.

Finite le registrazioni però, sembra che le cose siano cambiate, e il gossip sembra confermarcelo.

Naturalmente non c’è nessuna certezza, perché i ragazzi hanno firmato un contratto in cui promettono di mantenere il massimo riserbo fino alla fine della messa in onda delle puntate, ma tanti piccoli indizi, emersi negli ultimi giorni su social e web, sembrano confermare che alla fine Ruben abbia deciso di tornare sui suoi passi.

Alcuni hanno avvistato la coppia, passeggiare mano nella mano in atteggiamenti intimi.

Ad avvalorare l’ipotesi di un riavvicinamento sono le manovre online della studentessa. Diversi i like lasciati sotto i post dell’impiegato 26enne. Ma la prova regina è la risposta al commento di una fan: “Sei stupendo”, scrive una seguace sotto uno scatto di Ruben. “Lo so, grazie”, risponde Francesca, con un tono che sembra tradire gelosia.

Sarebbe dunque bastato allontanarsi dalle tentazioni per ritrovare la sintonia. Di ufficiale non c’è nulla ma i fans sono certi che i due siano tornati insieme.

Ovviamente, dopo averlo tanto supportato per la sua scelta alla fine del percorso nel programma, i fan di Invernizzi si sono riversati sui social per esprimere tutta la propria delusione, e sono pronto anche ad “abbandonarlo” se questa idea venisse confermata.