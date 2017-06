Uomini e Donne Giorgio Manetti e le continue frecciatine alla sua ex Gemma

Senza volerci schierare a tutti i costi, e senza voler fare il tifo per la dama del trono over Gemma Galgani, i cui comportamenti, in molti casi, lasciano esterrefatti, soprattutto se si tiene in considerazione che lei è una donna over 60 e non una 15 enne in preda agli ormoni, bisogna comunque riconoscerle che lei è una che va per la sua strada, e non si lascia influenzare da nessuno.

Ha vissuto fino in fondo la sua storia con Giorgio Manetti, lo ha rincorso per oltre un anno, dopo averlo lasciata lei stessa quando si è accorto che lui non avrebbe mai ricambiato i suoi sentimenti con lo stesso ardore che lei credeva di meritare.

Ora sta frequentando il cavaliere Marco Firpo che, a detta di molti, non è altro che una copia sbiadita di Giorgio che la sta usando per ottenere visibilità e restare in trasmissione.

Ma è proprio Giorgio che in queste ultime settimane ci lascia pensierosi: il cavaliere ha frequentato altre dame, ma tutto è sempre finito in nulla di fatto. E come se non bastasse, Manetti ha continuato a tirare in ballo la sua ex, anche in discorsi in cui lei francamente era estranea.

Giorgio poi continua a scrivere dei post su Facebook che sembrano delle vere e proprie frecciatine sia a Gemma che a tutti coloro che non amano il suo modo di fare.

Un recente post di Facebook di Giorgio inizia così: “Ci sono persone che hanno un compagno, ma che si sentono talmente sole e vuote che è come se non lo avessero. Altre, invece, pur di non aspettare, decidono di camminare accanto alla persona sbagliata e, nel loro egoismo, non permettono a quella persona di allontanarsi, anche se sanno che non la rendono felice”.

Che Giorgio voglia rinfacciare a Gemma di “accontentarsi” di Marco Firpo, mentre quest’ultimo starebbe cavalcando l’onda del successo sia al di fuori che all’interno della trasmissione di Uomini e Donne?

“Eppure – si legge ancora nel post – ci sono altre persone che sono da sole e vivono e brillano e si lasciano travolgere dalla vita nel migliore dei modi. Persone che non si spengono, anzi, al contrario, che ogni giorno si accendono di più. Persone che imparano a godersi la solitudine perché le aiuta ad avvicinarsi a se stesse, a crescere e a diventare più forti dentro. Queste persone sono quelle che un giorno, senza sapere esattamente quando né perché, troveranno al loro fianco una persona che le ama con amore vero e, allora, si innamoreranno nel modo più bello”.

Giorgio è sicuro quindi che troverà l’amore quando meno se lo aspetta, chissà se fuori dagli studi Mediaset o durante la prossima edizione di Uomini e Donne, a cui siamo certi che prenderà parte.