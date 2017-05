Uomini e Donne Mattia Marciano sarà il nuovo tronista

By Angela Sorrentino

Ci ha provato a conquistare la donna che gli piaceva, Desiree Popper, negli studi di Uomini e Donne, ma la bella modella ha preferito lasciare il programma senza fare nessuna scelta, dato che nessuno, compreso lo stesso Mattia, era riuscito a farle battere il cuore.

Mattia Marciano aveva però attirato le attenzioni dell’altra tronista del trono classico, Rosa Perrotta: il ragazzo aveva deciso di non approfondire la loro conoscenza, tanto che la salernitana si è orientata altrove e alla fine ha scelto un altro uomo.

Rosa comunque le ha provate tutte pur di spingerlo a schierarsi dalla sua parte, forse per reale interesse o forse solo allo scopo di infliggere una lezione alla collega di trono. Mattia però è rimasto fedele ai suoi sentimenti, sebbene Desirèe abbia deciso di abbandonare il trono senza sceglierlo.

Mattia non si è pentito e lo ha ribadito anche sui social. I fan sui social network lo hanno infatti invitato a vedere la scelta ma l’ex corteggiatore, improvvisando una diretta su Instagram, ha fatto presente di non essere riuscito a vedere molto: “Non sono riuscito a vedere la scelta di Rosa. Ho intravisto qualche foto e devo dire che sono davvero belli insieme. Ha fatto la scelta migliore”.

Come è stato annunciato da Alberto Dandolo, autore del settimanale “Oggi”, Mattia Marciano però nasconderebbe una sorpresa: il giovane sarà il nuovo tronista per la prossima stagione di Uomini e Donne che ripartirà a settembre?

Secondo quanto dichiarato dal magazine, la conduttrice Maria De Filippi avrebbe già deciso chi far salire sul trono il prossimo anno.

La rivista di gossip rivela che Giorgia Pisana e Giulia Latini sarebbero in pole position, sebbene tutti gli occhi siano puntati proprio su Mattia Marciano: Maria avrebbe intenzione di fare un regalo al corteggiatore rifiutato dalla tronista brasiliana.

Un’opportunità da cogliere al volo per l’odontoiatra laureato in una prestigiosa università madrilena, che in breve tempo ha collezionato 400 mila followers sul suo profilo Instagram.