Amici 2017, con Andreas torna a trionfare la danza

Alla vigilia della finalissima, la stessa Maria De Filippi aveva cambiato il regolamento, per permettere anche ai ballerini di concorrere ad armi pari per aggiudicarsi la vittoria, e alla fine la sua scelta si è rivelata lungimirante: dopo diversi anni in cui era stato il canto a trionfare, in questa edizione appena conclusa ad abbracciare la coppa è stato un ballerino.

E’ infatti il ballerino Andreas il trionfatore di “Amici 16”: ha avuto la meglio sul cantante Riccardo dopo che nel corso della finale del talent di Maria De Filippi erano stati eliminati Sebastian e Federica.

Il 21enne, nato in Germania, ma domiciliato a Fabriano (in provincia di Ancona), si è fatto in strada con l’hip hop ed Amici è stata la sua ossessione: due edizioni fa si era fermato ai casting, la stagione successiva era arrivato al serale ma a causa di un infortunio aveva dovuto abbandonare. Ma alla fine la tenacia è stata premiata e ha vinto – a sorpresa – la finale della sedicesima edizione del talent di Maria De Filippi.

Il ballerino ha strabiliato dalla prima all’ultima esibizione, da Cam Camini di Mary Poppins a Stand By Me fino a R.I.C.O, ovvero la coreografia su cui si fece male un anno fa.

Stavolta arriva fino in fondo e vince perché “ballando non solo interpreta perfettamente una coreografia ma riesce a raccontare una storia” come commentano in studio al termine della gara.

Grande soddisfazione anche per l’altro ballerino in gara: per Sebastian è arrivato più che un premio di consolazione, ovvero che un coreografo francese lo vuole ballerino solista nel suo spettacolo che sarà in tournée dall’anno prossimo in Francia e Italia. Sua mentore e collega nello spettacolo sarà Eleonora Abbagnato, giudice in questa edizione del talent.

Non sono mancati altri premi premi di contorno: il premio Vodafone va a Federica, mentre il premio Radio 105 se lo aggiudica Riccardo. Il premio della critica (di 50mila euro) va a Sebastian, tra il tripudio del pubblico.