Uomini e Donne trono over: Gemma e Marco al capolinea?

Non terminano mai i gossip relativi ad una delle trasmissioni più seguite: stiamo parlando di Uomini e Donne e del trono over che è più appassionante rispetto a quello classico e ciò in base agli ascolti. Infatti sembra che le puntate con protagonisti dame e cavalieri siano quelle più seguite in assoluto.

I gossip solitamente sono concentrati su Giorgio Manetti che non riesce a trovare la sua anima gemella e su Marco Firpo e Gemma Galgani che, invece, stanno vivendo la loro bella storia d’amore anche se sembra che da pochi giorni la coppia stia un po’ dando i “numeri”. C’è persino chi vocifera che i due si siano lasciati.

Ovviamente sono solo indiscrezioni che potrebbero non essere fondate: sembra che Gemma non posti più frasi carine dedicate al suo Marco e che la coppia è da un bel po’ che latita.

Intanto c’è un po’ di curiosità sul fatto se troveremo Gemma di nuovo in trasmissione. Se la risposta fosse sì Tina dovrebbe armarsi di pazienza e iniziare una nuova stagione battendosi e litigando ogni giorno con la sua eterna nemica.