Belen e il suo lato B non gradito allo chef Rubio

Belen ancora una volta ha postato uno dei suoi scatti “bollenti” che mette in risalto il suo lato B da fare invidia a molti.

In poche ore la sua fotografia ha ricevuto oltre centomila like e centinaia di commenti per la maggior parte di complimenti per la sua bellezza e sensualità.

Non tutti hanno gradito la fotografia di Belen e del suo lato B e tra questi “spicca” il commento di Gabriele Rubini, meglio conosciuto come Chef Rubio.

Il cuoco di Frascati sul suo profilo di Instagram, ha commento la fotografia della show girl argentina con parole alquanto “acide”: “Come puoi dire sognando quando è palese che stai facendo finta di dormire e ti sei scattata la foto solo per farci vedere il costume in mezzo alle chia…”.

Belen da parte sua non ha risposto al commento di chef Rubio, anche se in passato aveva bloccato il profilo principale del cuoco che per due anni non aveva potuto più commentare quanto pubblicato dalla show girl.

Ora che ha avuto la possibilità di poter tornare a commentare anche con il suo profilo principale, sempre sull’argomento Lato B della Rodriguez, ha scritto con una leggera ironia: “Finalmente posso tornare a scrivere sul mio profilo preferito dopo due anni di blocco! Amore mio, le tue foto sono già poesie di loro.. non sprecare tempo nell’aggiungere altro, la gente non capirebbe… tuo per sempre”.