50 sfumature diventerà una serie tv?

By Federica Franco

Sembra che i film ispirati ai libri scritti da E.L. James diventeranno ben presto una serie tv. 50 sfumature di grigio e 50 sfumature di nero, uscito da poco nelle sale, hanno avuto così tanto successo che si è pensato di farne una serie tv.

La storia altamente erotica tra Anastasia e Christian continuerà sul piccolo schermo: ma ci saranno ancora i protagonisti tanto amati ovvero Jamie Dornan e Dakota Johnson? Ovviamente la serie sarebbe ispirata a tutti e tre i film della scrittrice, compreso 50 sfumature di rosso che ancora non è stato realizzato. Sembra che da alcune indiscrezioni il terzo sequel dovrebbe uscire nel 2018 sempre in prossimità di San Valentino. Si potrebbe trattare di una nuova serie tv che potrebbe andare in onda tutti i giorni su Netflix.

Ma la domanda che vi starete facendo è: ci saranno ancora i veri protagonisti ? Purtroppo sembra di no: infatti sia la Johnson che Dornan, dopo questo grande successo che hanno riscosso, si starebbero guardando intorno alla ricerca di nuovi progetti ambiziosi. Una scelta che però potrebbe creare contrasti con il pubblico che ormai associa i ruoli ai due attori non vedendo di buon occhio un cambi così repentino.