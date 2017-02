Anticipazioni Beautiful: Thomas e Sasha travolti dalla passione

By Federica Franco

Anticipazioni Beautiful: saranno puntate passionali e i protagonisti non saranno i soliti Bill, Brooke e Ridge bensì Thomas e la bella Sasha, che in precedenza aveva avuto una storia con Zende, il quale gli aveva preferito però la sorella Nicole.

Ora Sasha sta tornando ad essere la protagonista della soap insieme al bellissimo e tenebroso Thomas, degno figlio di Ridge. I due intrecceranno una storia d’amore che diventerà pericolosa: si scoprirà che Sasha in realtà è un’arrampicatrice sociale che farà di tutto per potersi insinuare nella vita di Thomas e nell’azienda di famiglia.

Ma come nascerà questa relazione? I due si troveranno a parlare insieme della loro situazione un po’ triste e troveranno conforto l’uno nella braccia dell’altro. Lui infatti sta soffrendo della situazione che sta vivendo con la sua ex Caroline e il piccolo Douglas mentre Sasha soffre perché non è stata ancora accettata dal padre Julius e dal resto della famiglia.

Un giorno Sasha prenderà alla sprovvista Thomas e lo bacerà: da quel momento il loro rapporto diventerà sempre più stretto fino a che non scoppierà una passione travolgente. Purtroppo però la realtà busserà alla porta di Thomas e si verrà a scoprire che Sasha è alla ricerca solamente di successo e soldi.