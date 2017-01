Brad Pitt il nuovo flirt potrebbe essere Kate Hudson?

By Angela Sorrentino

Se solo qualche giorno fa i fan si erano preoccupati di vederlo fin troppo dimagrito, convinti che ancora non avesse metabolizzato la fine del matrimonio con la sua Angelina, a quanto pare Brad Pitt non solo si è ripreso, ma addirittura ha già intrapreso una nuova storia d’amore, con una bellissima dello showbiz americano.

Brad Pitt farebbe coppia nientemeno che con Kate Hudson: le voci rimbalzano dall’Australia, dove si dice anche che la figlia di Goldie Hawn sarebbe addirittura incinta.

Se Pitt con la Jolie ha sei figli, anche la Hudson è madre di due splendidi bambini, avuto dal matrimonio con l’ex-marito Matthew Bellamy, cantante dei Muse.

Addirittura Star Magazine, noto però ai più per lanciare scoop spesso non veri, ha iniziato a scrivere di Kate Hudson e Brad Pitt a Novembre dello scorso anno, fornendo prove dettagliate della loro (presunta e focosissima) relazione.

Ma in queste settimane pare che la stessa Kate abbia confessato: “Ci siamo visti più di una volta da quando Brad è single”.

I due ad oggi non sono stati fotografati ancora insieme, ma l’attrice è stata vista parlare ripetutamente con il manager dell’attore, durante la cerimonia dei Golden Globes 2017, per poi salire a fine serata nella stessa auto con la quale è andato via Pitt.