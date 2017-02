Carnevale sociale 2017, da sabato 18 febbraio le sfilate

A partire da sabato 18 febbraio ci saranno i primi festeggiamenti per il Carnevale Sociale 2017. Le varie associazioni e centri sociali dei capoluoghi maggiori della nostra penisola hanno organizzato momenti di riflessione e rivendicazione dei diritti sociali.

A Palermo presso il Centro Sociale ExKarcere alle ore 22 di sabato 18 febbraio hanno organizzato sfilate e carri a tema “l’alfabeto dei diritti”. La manifestazione si rivolge soprattutto ai bambini dei vari quartieri del capoluogo siciliano, ma anche agli adulti. Ci saranno cantanti e gruppi che arrivano da Trapani, i Bifolk, da Palermo arriva la band Democrazia Tropicale, e poi ancora ci sono Les soirée de d.J aJde. Addio Pizzo è il tema della manifestazione.

Ma passiamo alla Campania e a Napoli, dove nei vari quartieri della città, da Montesanto a Via Epomeo, ci sono varie iniziative per il Carnevale Sociale 2017. Nel Bosco di Capodimonte il tema sarà Il Bosco con i suoi abitanti, animali e non. Venerdì 24 febbraio 2017 dalle ore 10,30 ci sarà una parata ovvero la giornata dell’assurdo, tutti bambini per un giorno. La partecipazione sarà gratuita.

Il Carnevale di Scampia e Bagnoli sarà organizzato dall’associazione Gridas, sfileranno carri e persone in maschera, il tutto a costo zero. A Piazza Bagnoli il giorno 26 febbraio a partire dalle ore 10,00 i bambini si muoveranno dalle strade più sporche del quartiere in maschera e tanti colori. A Via Epomeo, Soccavo ci saranno per allietare la giornata del 24 febbraio 2017 anche i burattini e le sfilate in maschera.

Nel Rione Sanità, quartiere troppo spesso abbandonato di Napoli, venerdì 24 febbraio 2017 si sfilerà per ricordare il tema della formazione. Ci si muoverà da Piazza della Sanità ed il punto di arrivo è il Cimitero delle Fontanelle, per simboleggiare la rinascita. A Napoli sono stati distribuiti volantini a tutti gli abitanti dei quartieri che organizzano manifestazioni e occasioni di riflessioni.

Citiamo uno stralcio del testo del volantino Carnevale Sociale 2017 : “Carnevale Sociale è ripudiare ogni forma di razzismo, fascismo, sessismo. Carnevale Sociale è clandestino, meticcio e senza frontiere.

Carnevale Sociale è liberare spazi abbandonati e farli tornare a vivere attraverso le voci e la gioia delle bambine e dei bambini.

Carnevale Sociale è educazione al rispetto per l’ambiente, recupero dei materiali, è la scoperta di tesori preziosi nei luoghi più impensabili.”

A Perugia si organizza invece una cena sociale in maschera. A Carnevale ogni pizza vale. A partire dalle 20 del 24 febbraio 2017 cene sociali a Le Semente, gruppo di acquisto solidale che colora il Carnevale con prodotti coltivati a chilometro zero. La birra servita sarà quella del Birrificio DieciNove di Spello, birra artigianale ai fiori di sambuco.