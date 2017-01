Chiara Ferragni, Capodanno assieme al suo Fedez a Bari

By Angela Sorrentino

Il Natale lo hanno passato oltreoceano, ma per la fine del 2016 gli impegni di lavoro di lui li hanno riportati in Italia: Chiara Ferragni quindi ha trascorso il suo Capodanno a Bari, accanto al suo Fedez, che è stato uno dei protagonisti del nuovo anno pugliese, esibendosi in piazza dinanzi a decine di migliaia di persone.

Chiara e Fedez hanno trascorso le ultime ore nella casa milanese di lui, tra allenamenti sul tapis roulant e pasti a base di sushi, vera passione culinaria per entrambi, poi la corsa a bari dove Fedez e J-Ax hanno intrattenuto il pubblico nella loro solita maniera, a dir poco travolgente.

Dopo la trascinante esibizione, con la bionda blogger che a Bari ha ricevuto un’accoglienza da regina, osannata dai fans che adorano “The Blonde Salad”, i due piccioncini hanno preso un aereo, per tornare ancora una volta sulle colline di Hollywood, dove lei vive e lavora.

Sperando che il viaggio sia meno movimentato di quello precedente: durante l’ultimo lungo viaggio in aereo della coppia gli è infatti capitata una piccola “disavventura” a luci rosse.

Come raccontano entrambi, infatti, sono stati rimproverati perché l’addetto alla sicurezza dell’aereo ha pensato che si fossero chiusi nel bagno insieme a fare sesso.

A chiarire l’equivoco poi ci ha pensa Chiara Ferragni che, mostrando ai follower i suoi calzini bianchi, che definisce ironicamente “molto sexy”, ha precisato che in realtà si trovavano in due bagni diversi.