Dennis Quaid e Kimberly il divorzio ben pagato

Le discrepanze tra ex marito e moglie sono all’ordine del giorno, quando un divorzio diventa effettivo c’è sempre chi ha da recriminare.

Anche Dennis Quaid e la sua ormai ex moglie Kimberly stanno giocando a beccarsi in continuazione dopo aver firmato i documenti per divorziare, secondo alcune indiscrezioni raccolte dal magazine TMZ, l’attore in realtà non avrebbe mai avuto un ordine di supportare, economicamente, l’ex moglie e i figli, dopo la richiesta di divorzio avvenuta lo scorso giugno.

Quando il giudice stabilirà l’importo dell’assegno di mantenimento, Quaid dovrà tagliare o aggiungere l’eventuale differenza, perché allo stato attuale l’attore sta comunque pagando il mantenimento della moglie e qui nasce la diatriba.

Secondo Kimberly, l’assegno non basta a coprire le spese e lei sarebbe dunque sottopagata, mentre per l’attore conferma che, nonostante non ci sia ancora nulla di “legalmente approvato”, lei è sovrapagata, dunque riceverebbe ben più di quanto le dovrebbe spettare.