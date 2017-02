Eddie Vedder, per l’Italia farà tappa a Firenze

Una bellissima notizia per i suoi fans, ma in generale per gli amanti della bella musica d’autore: dopo settimane d’attesa, finalmente è stato annunciato che Eddie Vedder sarà in Tour in Italia nel 2017 il prossimo 24 giugno a Firenze.

L’artista si esibirà come headliner della seconda data del Firenze Rocks Festival, e si esibirà come solista.

L’artista, icona del grunge, suona diversi strumenti, tra i quali la chitarra, l’armonica a bocca e l’ukulele, che ha utilizzato nella registrazione dei suoi album da solista.

Frontman dei Pearl Jam dal 1990, Vedder ha pubblicato da solista la meravigliosa colonna sonora del film “Into the Wild” nel 2007, e ha vinto un Golden Globe per il brano “Guaranteed” nel 2011; nel 2012 il suo “Ukulele Songs” ha ricevuta la nomination per Best Folk Album ai Grammy Awards.

I biglietti per il concerto di Eddie Vedder saranno in vendita dalle 10:00 di giovedì 23 febbraio alle 10:00 di venerdì 24 febbraio tramite l’App ufficiale di Firenze Rocks (info su www.firenzerocks.it).La vendita generale partirà alle 11:00 del 24 febbraio tramite il circuito TicketOne www.ticketone.it.