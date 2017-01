Federica Pellegrini, piccolo infortunio alle Maldive

By Angela Sorrentino

In attesa di capire se è tornato il sereno definitivamente nel suo rapporto col fidanzato, sappiamo che Federica Pellegrini sta trascorrendo le vacanze alle Maldive, e lei stessa tiene informati i suoi tanti fans sui social sulla sua quotidianità e anche sui piccoli incidenti che le capitano.

La famosa nuotatrice ha postato infatti la foto della sua caviglia con il commento: “Dolorante”. Negli scatti successivi su Instagram la sportiva è immortalata però al mare, pronta comunque a divertirsi.

Come si sia procurata questo infortunio non è dato saperlo, tuttavia in molti si sono subito preoccupati e si sono chiesti se Federica rischiasse un periodo di stop e se fosse effettivamente una cosa grave.

Per fortuna la nuotatrice veneta ha tranquillizzato tutti già il primo dell’anno, con una corsa fatta insieme a Giovanni Malagò, presidente del Coni, che nel 2016 le aveva affidato il ruolo di portabandiera per i Giochi di Rio.

Adesso, Fede dopo l’oro mondiale in vasca corta a Windsor, qualche settimana fa, e dopo il premio ai Gazzetta Awards come Legend dello sport italiano, è pronta a preparare i Mondiali in vasca lunga di luglio a Budapest, a caccia del settimo podio consecutivo nei 200 stile libero.