Gemma Galgani sfoggia la dentatura nuova di zecca

All’inizio aveva deciso di ricorrere alla chirurgia plastica per rifarsi il volto, poi aveva optato per un restyling che non era piaciuto proprio a tutti, alla fine si è rifatta la dentatura: Gemma Galgani, non proprio giovanissima protagonista del trono over di Uomini e Donne, le sta tentando proprio tutte per sentirsi più bella e riuscire magari a trovare finalmente anche l’amore della sua vita.

La dama di Uomini e donne si è sottoposta ad un intervento ai denti grazie al programma “Selfie-Le cose cambiano”, nuovo programma condotto da Simona Ventura.

Tina Cipollari, sua acerrima nemica sia negli studi di Maria De Filippi che in quelli della Ventura, ha bocciato anche il nuovo sorriso della “brutta falsa”, dopo che nelle scorse puntate aveva tentato invano di mandarla via, mentre la diretta interessata si è mostrato decisamente soddisfatta ammettendo di essere emozionata.

“Solo il sorriso, e tutto il resto va bene?! Sembra il primo piano di un cammello! E’ tutto il resto che non va” interviene Tina, che appena appare la sua acerrima rivale si tramuta nella peggiore delle disturbatrici.

Intanto i fan di Gemma sperano che dopo questo cambiamento anche Giorgio possa cambiare idea e decidere di darle una seconda chance.