Il Segreto, anticipazioni giovedì 19 gennaio

Dopo aver visto Alfonso lasciarsi sempre più andare nella spirale di auto distruzione seguita all’abbandono di Emilia, Donna Francisca tramare qualcosa implicando nei suoi sotterfugi anche Fe e il povero Don Anselmo stare sempre più male, vediamo quali anticipazioni ci riserva la puntata odierna de Il Segreto.

Nella puntata di oggi, giovedì 19 gennaio, vediamo che Francisca approfitterà della paura di Fe di perdere il lavoro per ricattarla. Fe in pratica dovrà spiare sia gli Ulloa che i Castaneda e riferirle tutto. Inoltre dovrà raccontarle quello che succede al piccolo Beltran.

Melisa, pagata da Severo, recita la parte della donna d’affari pronta ad acquistare il 40% delle fabbriche di Santacruz. Inoltre la donna fa una proposta di lavoro al Villaverde, che sembra sul punto di cadere nella trappola.

Ramiro Castaneda è estremamente preoccupato per suo fratello Alfonso, e decide di pedinarlo per vedere in quale guaio si è cacciato. Ciò che scopre sul conto del fratello è poco piacevole: Alfonso è entrato in un pericoloso giro di combattimenti clandestini e scommesse.

Alfonso, però, è ormai completamente fuori controllo, e non sarà affatto facile aiutarlo.

Raimundo scopre che Francisca sta minacciando i Mella e corre in loro aiuto.