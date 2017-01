Il Segreto, anticipazioni lunedì 16 gennaio

By Angela Sorrentino

Dopo aver visto, nella puntata serale di ieri, Alfonso accusare pubblicamente sua moglie di essere una donna di facili costumi e aver visto Aurora sottrarre il piccolo Beltran a Francisca, per portarlo a Parigi al salvo dalla perfida bisnonna, vediamo quali sorprese ci riserva la puntata odierna de Il Segreto.

Nella puntata di oggi, lunedì 16 gennaio, vediamo che, dato che Aurora ha venduto El Jaral ai Mella, Rosario si trasferisce dalla figlie Mariana e a malincuore anche Candela deve abbandonare la tenuta.

Entrambe le donne sono molto tristi: vivono nella tenuta da troppi anni, e non è facile per loro cambiare ancora una volta vita e ricominciare daccapo altrove.

Intanto Francisca, dopo aver provato ad acquistare la proprietà dalla stessa Aurora, prova a farsela rivendere dai coniuge Mella, ma Gabriel rifiuta la sua, pur generosa, offerta.

La matrona naturalmente non si arrende e, dopo averli minacciati, ordina a Mauricio di seguirli, per scoprire qualcosa sul loro conto, per poterlo poi usare a suo vantaggio.

Cesar invece dichiara il suo amore ad Emilia, confermando quindi che Alfonso non ci aveva visto male. Proprio il locandiere è sparito da diverse ore, dopo la scenata pubblica alla moglie, e nessuno sa dove sia finito.

Infine vediamo l’evolversi dei piani di Severo e sua sorella Sol, Lucas e Candela, i quali ambiscono a porre fine alla crudeltà e all’arroganza dittatoriale dell’odioso Villaverde.