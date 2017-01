Il Segreto, anticipazioni venerdì 13 gennaio

Dopo aver assistito al duro scontro tra Aurora e Francisca, con la ragazza intenzionata a fare di tutto pur di prendere con se il piccolo Beltran, e l’intermediazione di Raimundo, che chiede alla matrona di ragionare e lasciare alla zia il figlio di Bosco, vediamo quali soprese ci riserva la puntata odierna de Il Segreto.

Nella puntata di oggi, venerdì 13 gennaio, vediamo che Francisca non ha alcuna intenzione di accontentare Raimundo: la donna continua a ricordare in maniera sprezzante che il tribunale ha affidato il figlio di Bosco a lei.

Gli inquilini del Jaral così si rivolgono disperati a Severo Santacruz: l’uomo decide di concedere loro il suo aiuto, non solo per far dispetto alla Montenegro, ma soprattutto per onorare la memoria del suo amico Bosco.

Severo intanto pensa anche ad un piano per liberarsi di Eliseo, e Sol ne viene messa al corrente.

Dolores invece non pretende più di partecipare al negozio di Gracia e Mariana e questo da un enorme sollievo alle due donne.

Alfonso Castaneda è depresso a causa del fallimento del suo tentativo di riconquistare Emilia. Ramiro, fratello di Alfonso, è per questo molto preoccupato, ma la sua ansia aumenterà a dismisura quando l’uomo, dopo essere sparito per alcuni giorni, riapparirà in condizioni proprio pessime.

Infine le condizioni di salute di Don Anselmo continuano a peggiorare e per questo Lucas appare molto preoccupato.