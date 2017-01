Isola De Famosi, svelati altri due nomi ufficiali nel cast

Ormai mancano solo una manciata di giorni allo sbarco ufficiale dei naufraghi 2017 in Honduras: l’Isola dei Famosi prenderà il via il prossimo 30 gennaio e, se finora c’erano state solamente una miriade di indiscrezioni, da alcune ore la produzione sta svelando gradualmente le sue carte.

Se Vladimir Luxuria e Stefano Bettarini saranno rispettivamente opinionista e inviato, il primo nome ufficiale ad essere svelato come concorrente è stato quello di Raz Degan.

Nelle ore successive, invece, sono stati annunciati Eva Grimaldi, nota sex-symbol italiana e Simone Susinna.

Ecco la dichiarazione della Marcuzzi rilasciata alla rivista ‘Chi’: “Eva Grimaldi farà parte del cast dell’isola dei famosi 2017 nei panni di naufraga, è una donna con tanto carattere. Tra le figure maschili, invece, vi sarà Simone Susinna che è un famosissimo top model molto noto nel campo della moda italiana!”

Per quanto riguarda le recenti smentite, invece, si continua a parlare di Wanna Marchi: la donna non è del tutto fuori dal cast e sulla sua partecipazione vi sono ancora grossi dubbi.

Intanto, sempre a “Chi”, è Luxuria a raccontarsi: “Fino alla scorsa stagione all’Isola dei famosi c’erano due opinionisti, un uomo e una donna. Quest’anno, prendendo me, hanno risparmiato, due al prezzo di uno”.

Vladimir dice di non voler agitare le acque, ma di voler togliere la maschera a chi tenta di fare il doppio gioco ed essere di supporto a chi sarà in difficoltà.

Riguardo al nuovo inviato, Stefano Bettarini, Luxuria condanna l’atteggiamento avuto al Grande Fratello Vip, riferendosi alle varie battute fatte sulle sue ex conquiste, ma non per questo pensa sia giusto condannarlo a vita.

Infine entra subito nella polemica sull’esclusione dall’isola di Stefania Nobile e la madre Vanna Marchi, non trovandola giusta, in quanto le Marchi sarebbero state giudicate solo per il loro comportamento avuto in passato.