Isola Dei Famosi, tenero confronto tra Raz Degan e Paola Barale

Forse gli ascolti ancora non convincono, complice la concorrenza Rai sempre più agguerrita, ma di certo questa dodicesima edizione dell’Isola dei Famosi è entrata nel vivo, e non mancano sorprese e forti emozioni ad ogni appuntamento.

In quello di ieri sera, ad esempio, l’ex di Raz Degan, Paola Barale, è andata in trasmissione per difenderlo dal resto dei naufraghi, ma ci è scappata anche un’inaspettata dichiarazione.

“E’ indomabile, contorto e meraviglioso… se riesci ad entrare dentro il suo mondo ti porta in posti incredibili” dice Paola di lui. “Ciao bionda. Sto bene baby. Sto guardando una stella” dice Raz non appena la vede: con un’accoglienza così, si scioglierebbe chiunque ma lei ribatte alla grande. “Sei un bono della madonna! Alessia vedi, l’ho sopportato 13 anni perché è un po’ paraculo”, chiosa.

Poi Alessia Marcuzzi si gioca il jolly: “Paola, non è che ti va di fargli una visita di persona?”. La Barale tentenna ma poi cede e si lascia scappare un mezzo sì.

Ma non è l’unica novità. In Honduras arriva Imma Battaglia, amica speciale di Eva Grimaldi che la accoglie tra lacrime e abbracci: si fermerà una settimana.

Tra polemiche e contestazioni, la prova leader la vince Raz Degan che, quindi, si salva dalle nomination. La sua immunità crea scompiglio tra i naufraghi che, in gran parte, avevano deciso di nominarlo per uscire dal gioco.

Alla fine, Simone, Nancy e Moreno sono i nominati. Raz deve scegliere tra Nancy e Moreno, che hanno un voto per uno, chi mandare in nomination. E Raz, come previsto, sceglie di lasciare in nomination Moreno.