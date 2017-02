JJ Abrams trarrà una serie horror dai libri di Stephen King

Dopo il grande successo di 22/11/63, Hulu torna a lavorare con la Bad Robots di J.J. Abrams e Stephen King con Castle Rock, misterioso progetto di cui non si sapeva assolutamente nulla, prima del tweet della Bad Robot di J.J. Abrams con un link youtube che svela qualche dettaglio in più.

Per quelli che non sono troppo appassionati alla letteratura del celeberrimo autore, Castle Rock è stato il luogo già di quattro romanzi, tre racconti brevi e due racconti lunghi, introdotto per la prima volta con La zona morta, passando per Cose preziose fino all’ultima apparizione ufficiale nel libro del 2014 Revival.

La cittadina dovrebbe essere collocata nel Maine. Ci sono, tuttavia, discussioni a riguardo. Nel film Stand By Me, infatti, è ubicata in Oregon.

Ed ora, secondo quanto si è appreso in queste ore, J.J. Abrams svilupperà una serie antologica proprio intitolata Castle Rock.

Stando a quanto dichiarato dal The Hollywood Reporter, gli sceneggiatori della serie saranno Sam Shaw e Dusty Thomason, già autori di Manhattan. Ogni stagione (e quindi sappiamo già che ce ne sarà più di una) seguirà le vicende di vari personaggi e storie apparse nei romanzi di Stephen King, collegandosi fra di loro in modi inaspettati.

Essendo però il progetto ancora avvolto dal mistero, i media americani si dividono sulla sua possibile realizzazione. Adesso comunque che Abrams e King hanno suscitato la curiosità dei fan di tutto il mondo, non resta che aspettare per scoprire maggiori dettagli sul progetto di Castle Rock.