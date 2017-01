Migliorare un sito e-commerce: come fare?

Sono sempre di più coloro i quali si affidando alla rete per provare a fare business online. Tanti siti che nascono con l’intento di vendere presentandosi come veri e propri negozi virtuali. Gli stessi che un tempo avevano sedi fisiche tentano, oggi, la sorte tramite il web.

Internet oggi esplode letteralmente di siti e portali di vario genere; un’offerta enorme che implica necessariamente il concetto di cernita. Ovvero, mandare avanti solo i siti più qualitativi, quelli in grado di offrire realmente qualcosa all’utente; e, soprattutto, quelli meglio visti dai motori di ricerca.

Proprio per questa ragione è nata da alcuni anni la Seo, disciplina che si occupa di ottimizzare un sito per i motori di ricerca; perché sono in molti coloro i quali si lanciano in rete proponendo un business sotto forma di e-commerce; ma che lo fanno senza pensare che anche in rete ormai la concorrenza è spietata. E di conseguenza, per emergere occorre fare qualcosa in più.

Ebbene la prima cosa da fare se si vuole tentare la scalata ai motori di ricerca è mettere in atto proprio un lavoro di ottimizzazione Seo di un sito.

Si parla quindi di andare a studiare le parole chiave di riferimento e andare poi a scrivere un contenuto di testo, redatto con professionalità e competenze di web writing, per ciascuna di queste.

Gli articoli di testo sono il modo più veloce per creare indicizzazione; ottimizzare un sito intorno a questi è il primo passo verso il successo in rete.

Ci sono poi altri aspetti da valutare a fondo in questa fase del lavoro: si parla di particolari squisitamente tecnici che implicano l’utilizzo di alcuni tag specifici per ottimizzare ogni singola pagina di un sito.

E poi ancora, l’architettura di tutto il portale risulta essere di fondamentale importanza per la visibilità finale sui motori di ricerca. Nello specifico di un e-commerce vanno curate al massimo le singole schede prodotto assicurandosi di non copiare contenuti da altri siti; e di scriverle in modo che siano appetibili per l’utente che legge.

In sintesi se si vuole provare a lavorare tramite internet non basta soltanto realizzare un sito web (o farselo fare da una agenzia); se questo poi non viene ottimizzato nel giusto modo; se non vengono messi in atto una serie di comportamenti per renderlo appetibile sui motori di ricerca e, di conseguenza, più visibile agli utenti, l’intero lavoro rischierà di essere stato vano.