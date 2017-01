Miley Cyrus: io e Noah le sorelle perfette

E’ sempre bello ricevere gli auguri dai propri familiari se poi a farli è tua sorella e si chiama Miley Cyrus allora questi valgono il doppio.

Con un simpatico scatto fotografico infatti, la cantante ha voluto augurare buon compleanno alla sorella più piccola Noah Cyrus anche lei, tra l’altro, in cerca del suo posto definitivo nel mondo dello spettacolo, per ora ha ricoperto il ruolo di attrice e oggi cantante.

Appena 17enne, la sorellina della ben più conosciuta Miley, promette davvero bene e le Cyrus chissà se magari potranno fare coppia fissa prossimamente, per il momento è proprio Miley ha dimostrare come in “due” erano bravissime a ballare in modo sincronizzato.

Una foto con Noah vestita da gatto e Miley accanto tutte e due in posa ricordando proprio questo balletto sincronizzato, come rivela la stessa cantante:

“That time I made @noahcyrus dress up as a cat and do a synchronized dance for hours on green screen with @twinkleswinkle #happybirthdaynoah”.