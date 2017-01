Offerte lavoro: assunzioni Acqua&Sapone 2017, come candidarsi

Nuove offerte di lavoro arrivano dalla GDO Acqua&Sapone che anche nel 2017 apre nuovi punti vendita su tutto il territorio nazionale. Ecco come candidarsi.

Acqua&Sapone, azienda attiva dal 1992, è sicuramente una delle più diffuse e note catene di distribuzione di prodotti per la bellezza e per l’igiene della persona e della casa.

Questa grande catena di distribuzione organizzata (GDO), non essendo un marchio in franchising, gestisce direttamente la propria rete di negozi.

Al momento in Italia ci sono 700 punti vendita ma per il 2017 è prevista l’apertura di nuovi negozi. Sono partite, dunque, le selezioni dei candidati per le assunzioni Acqua&Sapone 2017.

Le offerte di lavoro, come facilmente immaginabile, riguardano in primis gli addetti alle vendite.

Si cercano persone dinamiche, volenterose, solari, di buona presenza, proattive, in grado di interagire con il proprio gruppo di lavoro e con la clientela.

Ovviamente le offerte di lavoro sono rivolte a entrambi i sessi e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi della vigente normativa.

Per candidarsi non è necessario inviare curriculum cartacei. L’azienda, infatti, prenderà in considerazione solo le candidature inviate tramite sito internet alla sezione “Lavora con noi” per i posti di lavoro da addetto o addetta vendita da Acqua e Sapone.

Sul sito si trovano indicate anche le regioni in cui è possibile inviare la candidatura spontanea.

A disposizione degli interessati c’è un modulo online da compilare al quale allegare un curriculum vitae in formato doc o pdf.

Acqua&Sapone seleziona anche candidati appartenenti al collocamento mirato (L. 68/99), invalidi civili o sul lavoro e orfani, in pieno rispetto della disciplina sul diritto al lavoro dei disabili.