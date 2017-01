P10, il nuovissimo smartphone Huawei

By Redazione

In attesa del nuovissimo smartphone Huawei P10, vediamo se riusciamo a tirare fuori dalla Rete qualche informazione utile sul prossimo device della casa cinese.

Intanto molti aspettano con ansia che arrivi sul mercato, perché ormai la casa cinese, oltre a mostrarsi decisamente concorrenziale con le più blasonate Samsung e Apple, sta sfornando prodotti davvero interessanti da un punto di vista tecnologico.

Naturalmente, com’è noto, anche i prezzi dei device della casa cinese sono molto concorrenziali.

I possessori del P9 e del P9s sanno che il loro acquisto è stato azzeccato.

Il P10 dovrebbe debuttare ufficialmente al famoso Mobile Word Congress di Barcellona il 26 febbraio prossimo.

Tuttavia, è ragionevole pensare che lo smartphone non sia in vendita prima della prossima primavera, verosimilmente nel mese di aprile.

I rumors ci dicono che lo smartphone vanta un display da 5,2 pollici nella versione standard, e da 5,5 pollici nella versione Plus, con una risoluzione di 2560 X 1440 Pixel.

Lo schermo Quad HD dovrebbe essere curvo ai lati, come i ben noti Samsung. Il processore è un HiSilicon Kirin 960 octa-core da 2.2 Ghz, la memoria interna da 64 o 128 GB, la Ram da 8 Gb.

Per la fotocamera si parla di una Leica doppia principale da 12 megapixel; l’altra da 8 megapixel.

Il prezzo per la versione plus non dovrebbe essere sopra i 600 euro.