Paul McCartney e Ringo Starr: bello ritrovarsi come ai vecchi tempi

Una mini reunion avvenuta con grande felicità da parte dei milioni di fan sparsi in tutto il mondo, gli ex Beatles, Ringo Starr e Paul McCartney in studio per registrare.

E’ stato proprio Ringo Starr ha condividere anche la sua gioia per l’arrivo in studio di Paul, con uno scatto condiviso sul suo profilo ufficiale Twitter e scrivendo: “Grazie per essere venuto, all’uomo che suona il basso, ti voglio bene, pace e amore”.

Queste le parole utilizzate da Ringo per dare il benvenuto alla piacevole visita di Paul McCartney, naturalmente i fan sono impazziti di gioia per la mini reunion ma soprattutto per le belle parole dedicate a Paul.

D’altronde non capita tutti i giorni di vedere due leggende della musica tornare insieme in uno studio di registrazione, un’occasione unica nata grazie al progetto dell’ex batterista dei Beatles che sta lavorando ad un suo album da solista.

Sarà una collaborazione che ripoterà una parte dei Beatles nuovamente in scena? Non è dato sapere, visto che una fonte del Daily Star ha rivelato che ultimamente sir. Paul McCartney pare abbia intrapreso la carriera di “mago”, mostrando un vero talento nella magia ed esibendosi durante alcuni show.

foto@Twitter