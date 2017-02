Provaci ancora prof 7 inizierà a settembre 2017?

By Federica Franco

Si stanno svolgendo in questi giorni le riprese della fiction con Veronica Pivetti nei panni di Camilla Baudino la simpatica prof che si occupa di tanto in tanto anche di casi di omicidi eccetera.

La fiction, Provaci ancora prof 7, sembra che ritornerà nel piccolo schermo probabilmente a settembre 2017 e verrà trasmessa su Rai 1. Oltre a Veronica Pivetti ritroveremo anche Enzo Decaro e Paolo Conticini. Come immaginerete il successo che ha riscosso questa serie tv è ammirevole: non per niente è giunta alla sua settima stagione. Ma cosa vedremo nella prossima serie? Scopriamolo insieme.

Camilla Baudino sarà sempre la prof simpatica e dolce con i suoi alunni e in più dovrà affrontare problemi di cuore che subentreranno con l’arrivo di una sua vecchia fiamma. Alla chiusura ella sesta stagione era arrivato un altro personaggio, Michele Carpi, ex fiamma della prof che aveva creato ancora più disagio alla protagonista che sarà sempre più indecisa tra i tre pretendenti. Nelle ultime puntate avevamo lasciato la prof che si stava separando dal marito dopo che lui l’aveva tradita con Carmen. La vicenda aveva fatto avvicinare la donna all’ispettore Gaetano Berardi.

Insomma sarà una settima stagione molto ricca di novità e che sicuramente coinvolgerà i telespettatori.