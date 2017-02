Sinead O’Connor su Arsenio Hall: forniva droga a Prince, poi ritratta

L’episodio è accaduto l’anno scorso fa quando la cantante Sinead O’Connor in un suo intervento aveva avanzato delle ipotesi legate alla droga verso il comico e attore Arsenio Hall.

La cantante infatti aveva in qualche modo collegato Arsenio Hall al cantante prematuramente scomparso Prince, sostenendo che l’attore avrebbe fornito la droga all’artista, questa pesante insinuazione aveva fatto scattare la querela per diffamazione da parte del comico.

Arsenio Hall aveva intentato una causa per un risarcimento di circa 5 milioni di dollari, a distanza di tempo la cantante ha ritrattato tutto scusandosi con il comico affermando:

“Mi scuso per il mio post su Facebook legato ad Arsenio Hall, nella misura in cui si pensava fornisse droghe pesanti all’artista Prince e che in qualche modo fosse così legato alla prematura scomparsa del cantante. Mi scuso sinceramente perché tali dichiarazioni sarebbero false e le ho ritrattate in modo inequivocabile”.

Sembra poi che lo stesso attore abbia accettato le scuse e gli avvocati abbiano ufficializzato una dichiarazione congiunta dove si legge:

“Arsenio Hall e Sinead O’Connor annunciano che Sinead ha ritrattato e si è scusata per le accuse mosse verso Arsenio lo scorso anno, che hanno spinto l’attore verso una causa per diffamazione contro di lei, la causa è stata risolta”.