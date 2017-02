By Eleonora Gitto

SpaceX, nel 2018 due turisti spaziali in orbita intorno alla Luna

Due turisti spaziali intorno alla Luna nel 2018, portati da SpaceX.

Ecco che arrivano i veri e propri viaggi spaziali per privati, condotti da privati. La destinazione non è qualche orbita intorno al nostro Pianeta, bensì la Luna.

E’ finito il tempo nel quale le missioni spaziali erano esclusivamente di competenza degli Stati e degli Enti pubblici a essi collegati.

Ora si viaggia nello spazio diversamente, ad esempio con SpaceX, il famoso progetto del magnate americano Elon Musk, proprietario pure della casa automobilistica Tesla, famosa per le vetture a guida autonoma.

Elon Musk ha appena annunciato che a bordo della sua navicella nel 2018 ci andranno due privati: destinazione, il nostro satellite.

I nomi dei due fortunati sono rigorosamente segreti, ma, in effetti, non sappiamo per quanto tempo resteranno tali.

Pure i costi al momento sono segreti ed è bene che sia così: a qualcuno, vedendo il prezzo del biglietto, potrebbe venire un infarto.

La gita intorno alla Luna, andata e ritorno compresi, dovrebbe durare un paio di settimane.

Pare che i pasti siano compresi. A essere utilizzata per il viaggio dovrebbe essere la ben nota navicella Dragon, che sarà lanciata in orbita dal razzo Falcon Heavy.

Signori, allacciate le cinture: si parte verso la Luna.