Studiare il cioccolato, pronta una borsa di studio di 15mila sterline

Studiare il cioccolato? Sicuramente per molti è un sogno che si avvera: la University of the West of England eroga una borsa di studio di 15mila sterline per dedicarsi al cibo degli dei.

Il corso di studio si terrà a Bristol nella Facoltà di salute e Scienze applicate.

Che cosa prevedono gli studi per diventare esperti di cioccolato?

Intanto gli studenti faranno un’analisi approfondita dei fattori genetici che possono influenzare il sapore del cioccolato.

Poi dovranno analizzare le sensazioni che si provano addentando o un pezzo di cioccolato.

Oggetto di studio anche la fermentazione dei semi di cacao e come questa reazione chimica doni al prodotto finale sapori specifici e diversi che alla fine determinano la qualità del cioccolato.

Insomma la specializzazione declina tutte le differenti materie che appartengono al cioccolato e al cacao.

Insomma, la borsa di studio è finalizzata alla formazione di esperti in grado di comprendere le caratteristiche di ogni cioccolato e di valutarne la qualità.

Il corso, quindi, non è orientato solo all’analisi organolettica del cioccolato, ma a tutto ciò che ruota intorno a questo prezioso alimento.

Il dottorato di ricerca durerà tre anni e, come si può facilmente immaginare, prevede un posizionamento finale nell’industria del cioccolato.

Industria che non teme crisi, anzi negli ultimi tempi sembra godere di ottima salute visto che si sta estendendo a macchia d’olio.

Ed è proprio per questo che necessitano sempre più esperti di cioccolato.

I candidati interessati alla borsa di studio hanno tempo fino al 27 febbraio di quest’anno per presentare la domanda alla Facoltà di Salute e Scienze applicate di Bristol.