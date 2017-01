Sylvester Stallone: io e Carl Weathers ancora insieme!

By Redazione

Gli appassionati non avranno potuto dimenticare la loro collaborazione nelle pellicole della saga di Rocky, ma soprattutto avranno avuto un piccolo “flashback” quando tutti e due sono saliti sul palco per la serata dei Golden Globes, stiamo parlando ovviamente di Sylvester Stallone e Carl Weathers.

Pronti a premiare i migliori film dell’anno, i due sono tornati l’uno accanto all’altro e l’emozione è stata forte non solo per i fan ma anche per lo stesso Stallone che ha voluto omaggiare il suo grande amico e collega con un post sul suo profilo ufficiale.

Lui e Apollo ancora insieme e scrive: “Apollo Creed è stato uno dei più grandi personaggi di tutti i tempi ed è stato un piacere rivedere Carl Weathers presentare i migliori film @Thecarlweathers”.

Un piccolo flash che ha preso anche il cuore dei fan che hanno commentato quella foto, alcuni con grandiose idee cinematografiche, come quella di fare un film d’azione insieme oppure di inserire lo stesso Carl Weathers nel cast del prossimo film di Stallone “I mercenari 4”.