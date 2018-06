Amazon Prime: arriva Music e Video si arricchisce

Per i pochi che non lo conoscessero o non lo avessero mai sentito nominare, Amazon Prime è l’abbonamento offerto dal re dell’e-commerce per beneficiare di alcuni vantaggi esclusivi riguardo la spedizione dei prodotti, l’accesso alle offerte e alcuni servizi dedicati.

Prime è il servizio in abbonamento offerto da Amazon che permette, previa pagamento di una quota annua di 36 euro, di accedere alla possibilità di ordinare e ricevere più di un milione di prodotti contrassegnati dalla disponibilità della consegna “Prime” in una sola giornata lavorativa, il tutto gratuitamente.

La consegna in un giorno non è, ad oggi, disponibile per tutti i prodotti e per tutte le zone d’Italia, ma per il resto di essi (sempre se caratterizzati dal marchio “Prime”) Amazon si impegna a rendere gratuita la spedizione, per ordini di qualsiasi importo, peso e forma, che solitamente impiegano 2 o 3 giorni per giungere a destinazione nella maggior parte delle grandi città e dei comuni italiani dell’entroterra.

L’iscrizione a Prime consente di usufruire inoltre di altri vantaggi, tra cui la possibilità di accedere a offerte 30 minuti in anticipo, archiviare le proprie foto sulla piattaforma Prime Photo, accesso gratuito alla piattaforma Amazon Video e molto altro ancora.

Per quanto riguarda la piattaforma Video, ad oggi è già uno dei servizi di streaming meno costosi, contenendo molti film, recenti e non, e serie prodotte da Amazon o da altri network, come The Terror, The Looming Tower o Fleabag. Tra i contenuti più apprezzati ci sono anche serie di qualche anno fa che non si possono vedere altrove, come Seinfeld, The Office o Parks and Recreation.

E nel corso di questo mese sono in arrivo nuove imperdibili serie e documentari.

Arriva, ad esempio, All or Nothing: New Zealand All Blacks (dall’1 giugno), una docu-serie in sei episodi sugli All Blacks, la nazionale di rugby neozelandese, la più forte e dominante nella storia del rugby mondiale, ma anche Dietland (un episodio a settimana, dal 5 giugno), Marvel’s Cloak & Dagger (un episodio a settimana, dall’8 giugno) e Goliath – seconda stagione (dal 15 giugno).

Dal 25 giugno sarà disponibile la terza stagione di Preacher, tratta dall’omonima serie di fumetti. Il 30 giugno arriverà invece la seconda stagione di Mr. Robot, che racconta la storia di un hacker che vive a New York e che, mentre lavora come tecnico per una società di sicurezza informatica, si avvicina a un gruppo di hacker-attivisti chiamato fsociety che vuole eliminare il debito mondiale.

Ma in queste ore è sbarcato in Italia anche Prime Music: Music consente ai clienti Prime di accedere a oltre 2 milioni di brani in streaming o in download senza pubblicità e senza costi aggiuntivi.

L’unico limite è il tempo, solo 40 ore di musica al mese. Per chi va oltre c’è Amazon Music Unlimited, il servizio concorrente di Spotify che offre le stesse funzioni di Prime Music ma senza limiti e con un catalogo molto più ricco, 50 milioni di brani.

Nelle note delle pagine introduttive del nuovo Amazon Prime Music inoltre è possibile scoprire come gli utenti Prime potranno ascoltare le loro canzoni su di un massimo di 10 dispositivi collegati mentre la musica offline potrà essere replicata solo su 4 dispositivi diversi.

Prime Music è disponibile attraverso l’app Amazon Music su Android, iOS, PC e Mac, oltre a Tablet Fire, Fire TV e Fire TV Stick.