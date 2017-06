Andrea Damante sposerà la sua Giulia nel 2019

Al momento i due piccioncini stanno coltivando la loro vita professionale, cercando di ritagliarsi un proprio posticino nel dorato mondo dello spettacolo.

Tra un’ospitata in un locale ed una in qualche programma Mediaset, Andrea Damante e Giulia de Lellis sono pieni di progetti per il futuro.

Lei ha da poco annunciato che non ha più una sua linea di costumi, ma si è buttata anima e corpo nel suo novello programma di tutorial su YouTube, in cui insegna alle ragazze i segreti per truccarsi ed apparire più belle, senza contare che è diventata opinionista fissa dei programmi di Barbara D’Urso.

Andrea, modello e testimonial di numerosi prodotti, dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip sta aspettando la grande offerta, quella che gli permetterà di “svoltare”.

In questo periodo Andrea e Giulia sono inoltre al centro dei gossip che li vogliono come coppia del programma Temptation Island. Il reality firmato Maria De Filippi partirà a fine giugno e il programma prevede che le coppie vivranno per tre settimane separate per mettere alla prova il proprio amore, cosicché questo possa dimostrarsi vero e per complicare le cose ogni fidanzato e fidanzata vivrà circondato dai tentatori.

Sul fronte privato comunque tutto va a gonfie vele: i due però non solo hanno appena festeggiato un anno di fidanzamento, dopo essersi scelti negli studi di Uomini e Donne, ma i progetti sono talmente seri che si parla già di convolare a giuste nozze.

In particolare, l’ex tronista ha rilasciato un’intervista al settimanale Novella 2000 in cui ha parlato della sua storia d’amore e ha fatto un bilancio dopo il primo anno insieme alla sua ex corteggiatrice.

Andrea ha detto: “Giulia è colei che mi ha fatto diventare un ragazzo serio, con la testa sulle spalle. Sono innamorato di lei e sono sicuro che è lei la donna della mia vita”.

E più precisamente, riguardo a possibili nozze, ha dichiarato: “Questo è un progetto rimandato ad un paio d’anni. Tra circa due anni vorrei sposarla, ma adesso mi sto impegnando molto sul piano lavorativo, come anche Giulia, che sta lavorando tantissimo”.

I bene informati fanno sapere però che i due hanno già deciso la data e che desiderano sposarsi a maggio 2019.