Android Instant Apps, disponibile per tutti i developer

Ad un anno esatto dall’avvio del progetto, Android Instant Apps è finalmente pronto per l’ufficializzazione, originariamente annunciato lo scorso anno al Google I / O, le applicazioni di Instant sono un modo per gli sviluppatori di offrire una versione leggera della loro app Android senza passare obbligatoriamente per Play Store.

In pratica basta cliccare su un link nel tuo browser web e può essere utilizzata in tutto e per tutto l’applicazione per Android, alcune applicazioni di Instant sono state rese disponibili nel mese di gennaio , come “test”, da allora poche altre aziende hanno stretto una partnership con Google per costruire applicazioni di instant, ma ora in questo nuovo appuntamento di Google I / O ci sono tutti gli strumenti necessari per gli sviluppatori .

Per le instant apps, il download iniziale ha bisogno di essere sotto una certa dimensione, ma gli utenti hanno comunque la possibilità di scaricare l’intera applicazione, dopo aver provato l’applicazione, le instant apps dovevano originariamente funzionare su versioni di Android fin dal 4.3, ma in questo momento supportano solo 6.0 o più recente – anche se il supporto 5.0 dovrebbe essere in arrivo.

Il prossimo Android O poi, aggiungerà ulteriori miglioramenti alle applicazioni di Instant, tra cui la possibilità di cercare e lanciare direttamente le applicazioni, così come aggiungerli alla schermata Home.