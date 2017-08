Anna Tatangelo single, innamorata solo del figlio Andrea

Purtroppo, nel loro caso, non si tratta del solito pettegolezzo estivo senza fondamento: nei giorni scorsi, con un comunicato Ansa, Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo hanno ufficializzato la crisi tra di loro, chiarendo di essersi presi del tempo per stare da soli e far luce sui propri sentimenti.

In queste settimane nessuno dei due è stato avvistato in compagnia di altre persone, segno questo che fa ben sperare su un loro possibile riavvicinamento, ma allo stesso tempo le ultime dichiarazioni rilasciate dalla cantante di Sora non sono poi così tranquillizzanti, dato che ha candidamente dichiarato di star bene da sola.

La cantante, intervistata durante la trasmissione Backstage della web tv Irpinia News, ha spiegato che “tutto quello che scrivono, che oggi sto con uno, domani con un altro, è falso. Sto bene da sola, con mio figlio. Il mio unico uomo al momento è lui”.

La cantante ha voluto sottolineare come in questo momento è super concentrata sul lavoro e in particolare sul nuovo disco che uscirà a primavera del 2018: “La musica mi racconterà più di tutto quello che si legge sui giornali”.

Tra i due, quindi, la crisi resta. E come ha detto a chiare lettere Anna ora c’è tempo solo per il lavoro e per il figlio.

Proprio per quanto riguarda il lavoro, Anna presto ritornerà in tv dopo l’esperienza al programma Rai “I migliori anni” con Carlo Conti. Questa volta però non nel ruolo di conduttrice ma di concorrente.

Secondo un’indiscrezione riportata dal settimanale Spy, la cantante avrebbe accettato di partecipare alla seconda edizione di Celebrity Masterchef, la versione vip del talent culinario più famoso in Italia. Sempre secondo la rivista di gossip, Anna Tatangelo avrebbe inoltre rinunciato al Grande Fratello Vip, in onda da settembre su Canale 5, per poter far vedere il suo talento ai fornelli.

Anche D’Alessio si sta dedicando al lavoro, e sta tenendo concerti lungo tutto lo stivale. Del resto Gigi “deve” farlo.

Negli ultimi anni, l’artista partenopeo si è infatti indebitato con vari e numerosi creditori, fino ad arrivare a una somma di 25 milioni, che ora dovrà restituire. Il cantante non si è, però, mostrato disperato e si è rassegnato al fatto che dovrà cantare per almeno altri 15 anni per ripagarli tutti.